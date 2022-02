Tipps, die das Bügeln erleichtern

Es gibt Menschen, die bügeln gerne. Abends zum Abschluss eines Tages, zum Runterkommen nach den anderen Arbeiten. Aber die meisten sind doch irgendwann mindestens genervt, wenn der Wäscheberg sich auftürmt und das Bügeln kein Ende zu nehmen scheint. Schafft man den nicht auch schneller und einfacher?

Tipp 1: Schonend waschen

Die Waschmaschine schleudert die Kleidung ordentlich durcheinander. Daher kann man sich auch durch die Einstellungen an der Waschmaschine etwas Arbeit am Bügelbrett sparen. Modeberaterin Stephanie Grupe aus Tutzing rät: „Schleuderumdrehungen heruntersetzen.“ Und die Trommel nicht ganz füllen. Oben sollte eine Handbreit Luft gelassen werden, damit die Wäsche nicht quetscht. „Ein Löffel Soda, drei Esslöffel Essig oder Weichspüler helfen ebenso, weniger Falten zu produzieren“, sagt Grupe. Je weicher die Stoffe werden, desto weniger muss man sie bügeln. Und man sollte die Wäsche nach dem Waschgang sofort aus der Maschine nehmen. „Dann gut ausschlagen und glatt streifen“, rät Grupe. Denn jede Falte in der noch feuchten Wäsche setzt sich beim Trocknen fest.

Tipp 2: Luft beim Aufhängen

Fasern werden auch weicher und biegsamer, wenn man sie bei viel Wind trocknet – ob im Trockner oder draußen an der frischen Luft. Das Badezimmer bietet sich noch aus anderen Gründen als guter Ort für die Wäsche an: „Der nach einer heißen Dusche aufsteigende Wasserdampf kann eine Bluse glätten“, sagt Martina Schäfer von der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft.

Tipp 3: Mit Dampf bügeln

Apropos Wasserdampf: Leicht feuchte Wäsche lässt sich am besten bügeln. Anderenfalls hilft ein Dampfbügeleisen oder eine Sprühflasche mit Wasser, um der Wäsche beim Bügeln wieder Feuchtigkeit zuzuführen.

Tipp 4: Nicht alles bügeln

Auch wenn es mancher noch anders gelernt hat: Socken und Unterwäsche müssen nicht gebügelt werden, sie glätten von selbst am Körper. Das gilt auch für eng anliegende T-Shirts, Leggins und andere Unterbekleidung. Stephanie Grupe sagt sogar: „Wer weiß, dass er den ganzen Tag Blazer trägt, muss bei Bluse und Hemd darunter nur das bügeln, was herausschaut: der Kragen, die Manschetten, die Knopfleiste.“ Um gut auszusehen, empfiehlt die Mode-Expertin, aber grundsätzlich schon auf faltenfreie Oberbekleidung zu achten. dpa