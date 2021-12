Bergstraße. Ende August bleibt ein mit einem Panzerfahrzeug beladener Schwertransport in der Baustelle auf der A 67 zwischen Gernsheim und Lorsch stecken, in der darauffolgenden Woche strandet der Schwertransport zweier Fertig-Ferienhäuser in der gleichen Engstelle – in beiden Fällen führte das zu kilometerlangen Staus nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf den Ausweichstrecken. Und das nur, weil zwei Speditionen sich nicht ausreichend informiert hatten. red/

