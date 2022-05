Nicht virtuell, sondern „in echt“

Zwingenberg. Es war eine Alternative, aber kein Ersatz: Das abendliche Online-Weinfest im ersten Jahr der Pandemie, das als Startnummer „29 1/2“ rein virtuell an den Start ging, weil man sich für das runde Jubiläum einen klassischen Rahmen gewünscht hat. Aber auch im vergangenen Jahr ließ Corona dem Klassiker keine Chance. Jetzt macht Zwingenberg keine halben Sachen mehr: Vom 3. bis 6. Juni wird auf dem historischen Marktplatz erstmals seit drei Jahren wieder traditionell gefeiert. Das Konzept bleibt das gleiche, Veränderungen gibt es nur im Kleinen.

Rathauschef als Wetterfrosch

„Das Wetter beim Weinfest wird so wie bei der Pressekonferenz“, betonte Holger Habich bei der Programmpräsentation auf dem Marktplatz. Eine traditionelle, wenngleich augenzwinkernde Prognose, mit der der Bürgermeister aber schon oft richtig gelegen hatte. Wenn das auch diesmal der Fall ist, dann wird es über Pfingsten sonnig bei rund 20 Grad. Es gibt schlechtere Rahmenbedingungen für einen Wiedereinstieg in die Saison der Weinfeste, bei der Zwingenberg seit über 30 Jahren die Ouvertüre gibt.

Da sich der Verkehrsverein Ende letzten Jahres wegen nicht mehr zeitgemäßen Satzungszielen aufgelöst hatte, geht die Regie für die Veranstaltung an den Zwingenberger Geschichtsverein über (wir haben berichtet). Somit liegt die Organisation nun vollständig in einer Hand. Das war schon deshalb naheliegend, weil die örtlichen Historiker das Fest seit 1999 mit ihrem Bauern- und Handwerkermarkt begleiten, der sich von der Scheuergasse bis in den nördlichen Stadtpark erstreckt.

Der Part des Weinfests wird nun von einer Arbeitsgruppe vertreten, an dessen Spitze Holger Habich steht, der mit den zentralen Akteuren jetzt das Programm vorgestellt hat. Im Glas ein Blanc de Noir vom Alsbacher Weingut Kühnert, das ebenso wie das örtliche Weingut Weinfieber von Jan Faber zum zweiten Mal dabei ist. Betriebe der ersten Stunde sind die Güter Simon-Bürkle (Zwingenberg) und die Bergsträßer Winzer eG, die wie gewohnt vom Zwingenberger Klaus Knapp repräsentiert werden.

In diesem Jahr sind nach Adam Riese also nur vier Betriebe auf dem Marktplatz vertreten, die eine Auswahl ihrer Kollektion präsentieren, darunter auch einige Tropfen des aktuellen Jahrgangs 2021. Aber auch gereiftere Weine sollen nicht zu kurz kommen, wie Jan Faber betont.

Und auch kulinarisch gibt es Neuerungen: Der Grill von Klaus Knapp bleibt kalt, Steaks und Spare Ribs werden diesmal nicht serviert. Stattdessen ist der Gastrobetrieb Herrmann mit einem Food-Truck vertreten.

Die Weingüter bieten aber wie gewohnt kleine Speisen an. Bei Simon-Bürkle ist dies der klassische Flammkuchen, bei Jan Faber zweierlei Variationen von Spargelsalat. Und Sebastian Kühnert verspricht kompakte Bowl-Gerichte mit regionalen Spezialitäten.

Der Verzicht hat ein Ende

Aber auch der Zwingenberger Mittagstisch steuert wieder selbstgebackenen Kuchen bei, meldet Holger Habich , der sich freut, dass es endlich wieder ein Weinfest im bewährten Stil geben kann. Sozusagen als analoge Präsenzveranstaltung. Zwar sei die von ihm selbst mitmoderierte Online-Variante durchaus originell gewesen, doch dürste es die Menschen nun längst wieder nach Begegnung und Kommunikation im herkömmlichen Sinne. Darauf dürften sich nun alle freuen, die auf das Weinfest so lange verzichten mussten. tr/ü