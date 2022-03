Neustart für mittelalterlichen Adelshof

Nach langen Jahren des Tiefschlafs – unterbrochen von kleinen Erweckungsversuchen – soll der Dalberger Hof nun wieder mit neuem Leben gefüllt werden. Der Gastronom, der das auf Dauer erreichen will, heißt Benjamin Huckele und kommt aus Plankstadt bei Schwetzingen. Mit 41 Jahren ist Huckele zwar noch relativ jung, kann aber dennoch auf einige Erfahrung in der Branche blicken und schreckt auch vor schwierigen Zeiten nicht zurück.

In Heidelberg engagiert

Das hat er nicht nur in den vergangenen beiden Corona-Jahren in Bensheim bewiesen. Auch in Heidelberg hatte er sieben Jahre lang die Stadthalle Heidelberg gastronomisch gemanagt und zur „alten Blüte zurückgeführt“, bis sie im August wegen notwendiger Sanierung geschlossen werden musste.

Mitten in der Corona-Pandemie eröffnete Huckele dann in der Heidelberger Altstadt die „Kurpfalzbräu-Bar“ und ersetzte das bisherige an dieser Stelle angebotene Fastfood-Angebot mit Produkten handwerklicher Koch- und Braukunst.

Mit dem Sanierungsbeschluss für die Heidelberger Stadthalle hatte sich Huckele nach einem neuen Projekt umgeschaut und war in Bensheim fündig geworden. Denn die Anforderungen der Bensheimer Marketing- und Entwicklungsgesellschaft (MEGB) für den Betrieb von Bürgerhaus und Dalberger Hof und die Referenzen sowie Konzept von Huckele passten perfekt zusammen – und mit der Vertragsunterzeichnung gegen Ende 2019 war die Partnerschaft besiegelt.

Zweijährige Durststrecke

Dann kam Corona und für den neuen Pächter eine zweijährige Durststrecke, die Huckele nur dank seiner weiteren Betriebe (Catering feinwärts, Welde Biergarten, Kurpfalzbräu-Bar) und der von ihm sehr gelobten Zusammenarbeit mit der MEGB überstanden hat. Denn das Corona-Hilfsprogramm kam bei ihm nicht zum Tragen, da der Betrieb Dalberger Hof/Bürgerhaus bisher noch nicht angelaufen war.

Diese Zeit des Stillstands – wobei im Hintergrund durchaus gearbeitet wurde – ist jetzt vorbei. Mit dem Öffnen der Restaurant-Tür startet Huckele am 3. März den Betrieb des Dalberger Hofes ohne großen Pomp. Es ist eine Art „Soft-Opening“, sagt Benjamin Huckele, denn die große Eröffnungsfeier folgt einen Monat später Anfang April im Bürgerhaus.

Der Gastronom hat den Anspruch, aus dem Dalberger Hof wieder die „gute Stube“ Bensheims zu machen – und das im Dreiklang mit Bürgerhaus und Parktheater, für das er das Catering übernommen hat.

Für den Neustart des Dalberger Hofes wurde das Restaurant im Untergeschoss komplett renoviert und mit neuer Bestuhlung, Theke und Beleuchtung ausgestattet. Helles Holz, kombiniert mit schwarzer Bestuhlung, schwarzen Leuchten und grauer Polsterung vermitteln eine angenehme, dezente und ruhige Atmosphäre. Dazu passt das neu geschaffene Logo, das sich als dekoratives Detail an der Wand des Restaurants befindet: die von oben nach unten verbundenen kleinen Buchstaben „d“ und „h“. Auffällig an der Theke ist die neue Bierleitung aus Kupfer, die eine direkte Verbindung zur Fasskühlung hat.

Kleine Speisekarte

Der Wappensaal im Obergeschoss hat sich nicht verändert und kann nach wie vor zum gleichen Preis wie vor zehn Jahren für Veranstaltungen angemietet werden.

Die Speisekarte, für die Küchenchef Robert Barth-Thome verantwortlich ist, wird eher klein gehalten. Die Vorspeisen reichen vom kleinen gemischten Salat mit Croutons (4,50 Euro) bis zum Feldsalat in Kartoffel-Speckdressing mit Croutons & Kernen (9,50 Euro) und bei den Hauptgerichten gibt es Schnitzelvariationen von Schwein und Kalb zwischen 18,50 Euro und 23,50 Euro, aber auch Zanderfilet, Wildschweinragout und Maishuhnkeule. Für vegane Bedürfnisse sind Spinat-Semmelknödel mit gebratenen Waldpilzen und Kräutersauce (9,50 Euro) im Angebot.

Für den süßen Abschluss kann zwischen Apfelcrumble mit hausgemachtem Zimt-Rahmeis und Zitronencreme mit Blutorangenragout gewählt werden. Weitere Infos gibt es unter www.dalbergerhof-bensheim.de.

Ergänzt wird das Speisenangebot von gepflegten Weinen aus der Region und anderen Anbaugebieten sowie Kurpfalzbräu vom Fass und vielfältigen Bierspezialitäten, wie beispielsweise das saisonale Maibock.

Das Restaurant bietet knapp 40 Sitzplätze, dazu kommen in den warmen Monaten gut 20 Sitzplätze im Freien. Geöffnet ist der Dalberger Hof Dienstag bis Samstag jeweils von 17 bis 23 Uhr. Die Küche ist bis 21 Uhr geöffnet. js