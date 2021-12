Neues Ziel am Sandhas-Gelände: Mietwohnungen bauen

Lorsch. Auf einem der bekanntesten Grundstücke in der Stadt gibt es – nach sehr langer Pause – wieder sichtbar Bewegung: auf dem Sandhas-Gelände. Längst hätten auf dem Areal in der Kriemhildenstraße, das einst durch das Hotel Sandhas und seine prominenten Besucher deutschlandweit ein Begriff war, drei Mehrfamilienhäuser mit 32 modernsten Appartements stehen sollen. Das Projekt hatte der frühere Investor vielmals angekündigt, nachdem die alte Hotelruine 2017 abgerissen wurde. Doch nach etlichen Problemen und Verzögerungen wurde nichts aus den Plänen. 2021 beginnt eine neue Baugesellschaft die Arbeit in Lorsch unter der Regie der Machmeier-Gruppe aus Sandhausen. Auch sie will drei Häuser errichten. Statt Eigentumswohnungen sollen nun aber Mietwohnungen entstehen. / sch

