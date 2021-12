Neue Pläne für den Neumarkt

Bensheim. Das Bensheimer Neumarkt-Center hat einen neuen Eigentümer – was eigentlich nur bedingt eine Nachricht wert ist. Denn die Besitzverhältnisse haben sich in den vergangenen Jahren des Öfteren geändert. Nur getan hat sich wenig bis überhaupt nichts.

Der Komplex am Eingang zur Fußgängerzone gilt nach wie vor als Synonym für den innerstädtischen Leerstand, wenngleich es vornehmlich die frühere Markthalle ist, die vor sich hindümpelt. Ansonsten ist einiges an Fläche vermietet.

Mit dem neuen Besitzer, der Blackrock Real Estate GmbH aus Darmstadt, verbindet die Rathausspitze um Bürgermeisterin Christine Klein aber die Hoffnung, dass sich endlich etwas bewegen lässt an dieser so wichtigen wie sensiblen Stelle für Bensheim. Geschäftsführer Murat Karakaya, er hat das Unternehmen vor mehr als 15 Jahren gegründet, stellte im Rathaus Anfang Oktober seine Ideen für die Immobilie vor. Er wolle den „Eingang zur Altstadt schön“ machen. Zurzeit sei das Entree in die Fußgängerzone eher eine Zumutung, ein Schandfleck, konstatierte der Geschäftsmann.

Sein Plan: Hauptsächlich Wohnraum schaffen. Dafür soll neben der ohnehin leerstehenden Markthalle auch die Häuserzeile zur Promenadenstraße abgerissen werden. Erhalten will Karakaya die Gebäude, in denen sich zurzeit unter anderem die AOK und die Stadtbücherei befinden.

Die Bibliothek könnte Platz im Erdgeschoss des angestrebten Neubaus finden. Darüber hinaus – und das ist für die Stadt und den Verein eine sehr gute Nachricht – möchte der Geschäftsführer Räumlichkeiten an das Familienzentrum vermieten und diesem den langgehegten Wunsch nach einem einzigen, ausreichend dimensionierten Standort im Zentrum erfüllen. Ein Café oder ein Restaurant könnten ebenfalls ins Erdgeschoss einziehen.

Grundsätzlich soll sich die Bebauung an der Umgebung orientieren. Die Wohnungen könnten eine Größenordnung von 40 bis 130 Quadratmetern haben – Details zum Konzept und der städtebaulichen Ausrichtung liegen aber noch nicht vor. Ende 2022 will Karakaya mit dem Abriss beginnen. Wenn es nicht zu unüberbrückbaren Differenzen mit der Stadt, Bürgerinitiativen und anderen Beteiligten kommt (wovon man in Bensheim immer ausgehen muss), möchte der Darmstädter Mitte bis Ende 2024 zum Abschluss des Projekts kommen.

Der Bürgermeisterin sowie der Ersten Stadträtin Nicole Rauber-Jung hat er eine transparente und abgestimmte Vorgehensweise unter Einbeziehung der Bürger zugesagt.

Das Ursprungsgebäude des Neumarkts wurde 1980 gebaut, bereits kurz nach der Erweiterung 2001 standen Läden leer.

