Nach Lorsch nun auch Darmstadt

Fuzhou/Darmstadt. Deutschland kann sich mit neuen Welterbestätten schmücken. Die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) zeichnete bei ihrer Sitzung in der chinesischen Stadt Fuzhou Ende Juli Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen zusammen mit acht anderen europäischen Kurorten als „Große Bäder Europas“ mit der begehrten Auszeichnung aus. Auch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt wurde zum Weltkulturerbe erkoren – damit gibt es nun nach dem Lorscher Kloster und der Grube Messel eine weitere Welterbestätte in Südhessen. red

