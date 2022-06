In Lorsch wird nach zweijähriger Pause endlich wieder zum Johannisfest eingeladen. Am Freitag (17.) steht um 19 Uhr die Eröffnung des viertägigen Vergnügungsprogramms auf dem Karolingerplatz an. Publikum ist willkommen. Ein Festzelt aber gibt es nicht mehr.

Vorteile unter freiem Himmel

Das ist kein Problem, sind sich die Organisatoren bei der Stadtverwaltung sicher. Im

...