Johannisfest, Jahrmarkt, Fassbieranstich

Lorsch. In Lorsch wird nach zweijähriger Pause endlich wieder zum Johannisfest eingeladen. Am Freitag (17.) steht um 19 Uhr die Eröffnung des viertägigen Vergnügungsprogramms auf dem Karolingerplatz an. Publikum ist willkommen. Ein Festzelt aber gibt es nicht mehr.

Vorteile unter freiem Himmel

Das ist kein Problem, sind sich die Organisatoren bei der Stadtverwaltung sicher. Im Gegenteil lasse sich „ohne“ viel besser feiern. Davon zeigt sich auch Bürgermeister Christian Schönung überzeugt. Ist das Wetter zum Johannisfest heiß, dann sei es im Festzelt schließlich leicht stickig – und wenn es regnet „ist eh keiner da“, fasst der Verwaltungschef die Erfahrung der vergangenen Jahre knapp zusammen.

Ein Festzelt, so habe man festgestellt, sei inzwischen „ein bisschen antiquiert“. Auch wegen der noch längst nicht beendeten Corona-Krise sei Feiern im Freien besser, fügt Schönung an.

Die Entscheidung für die Neuerung ist in Lorsch auch deshalb nicht schwer gefallen, weil der Zuschussbedarf für das Volksfest zuletzt als zu hoch bewertet wurde. 24 000 Euro statt 30 000 Euro seien zwar immer noch viel Geld. Weil sich die Kosten senken und die Attraktivität steigern ließen, sei die Neukonzeption nun aber eine gelungene Sache.

Glücklich ist man auch darüber, dass bewährte Sponsoren wieder mit von der Partie sind. Das neue Konzept unterstütze man gerne, betonte jetzt etwa Torsten Wienold im Namen der Sparkasse.

Liegestühle stehen bereit

Der Aufenthalt auf dem Karolingerplatz samt Klosterwiese wird für die Besucher angenehm sein. Wie beim erfolgreichen „Sommerpark“ im vorigen Jahr werden von der Stadt zum Beispiel Liegestühle aufgestellt. Auch der dort viel gelobte Blumenhimmel wird wieder im Einsatz sein.

Picknickdecken kann jeder mitbringen und sich ein schönes Plätzchen suchen – im Schatten unter Schirmen oder an der Sonne. Besucher sollten daran denken, Sonnencreme mitzubringen.

Tanzboden vor der Bühne

Auf dem Festplatz wird es eine Bühne für die Live-Musik geben, davor wird ein Tanzboden gelegt. An allen vier Tagen drehen sich Karussells. Autoscooter und Schiffschaukel werden aufgebaut und die Buden sind geöffnet. Für Speisen und Getränke ist auf dem Jahrmarkt ebenfalls gesorgt. Das Angebot ist abwechslungsreich – von Bratwurst bis Flammkuchen.

Am Samstag und Sonntag gibt es außerdem einen Kreativmarkt mit 20 Ständen sowie eine Kreativwerkstatt und einen Workshop. An allen vier Tagen sorgen jeweils zwei Musikformationen für Unterhaltung. Am Montagnachmittag ist Familientag.

Das Johannisfest beginnt am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Schönung, umrahmt vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Es endet am Montagabend gegen 22.45 Uhr mit einem Feuerwerk. Ob dieses Spektakel noch zeitgemäß ist, auch darüber hatte es in den städtischen Gremien eine Diskussion gegeben. Die Befürworter des Feuerwerks – das ein großer Publikumsmagnet ist – waren aber deutlich in der Mehrheit.

Bewundern lässt sich das Feuerwerk auch vom Klosterhügel oder in gemütlicher Runde von der Außenbestuhlung der Cafés und Restaurants in der Stadtmitte aus. sch