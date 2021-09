Liebe Genießer des Bergsträßer Weines, liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde,

auch wenn die Pandemie unser Leben weiterhin im Griff hat und unseren täglichen Alltag bestimmt, möchten es sich die Bergsträßer Winzerinnen und Winzer nicht nehmen lassen, gemeinsam mit Ihnen ein paar Tage unseren Bergsträßer Wein zu feiern.

Da das Bergsträßer Winzerfest dieses Jahr erneut nicht in der gewohnten Form stattfinden kann, hat der Verkehrsverein Bensheim eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen – die „Bensheimer Winzerwoche 2021“ – eine Woche ganz im Zeichen des Weines.

Ich freue mich schon heute darauf, Sie in diesen neun Tagen in Bensheim begrüßen zu dürfen! Es gibt täglich Weinproben, auf dem Bensheimer Marktplatz erwartet Sie ein gastronomisches Angebot und auf den unterschiedlich gestalteten Sitzgruppen können Sie bequem unsere edlen Bergsträßer Tropfen genießen, die von den Winzerinnen und Winzern am Marktbrunnen ausgeschenkt werden.

Im Mittelpunkt steht der Jahrgang 2020. Die Winzer der Bergstraße haben auch im vergangenen Jahr wieder viel Engagement und Herzblut in ihre Weinberge und den Weinausbau im Keller gesteckt. Das leckere Ergebnis können Sie verkosten.

Besuchen Sie auch die Weinbaubetriebe in Bensheim und Heppenheim, die während der „Winzerwoche“ ihre Höfe öffnen, sowie die Gastronomie – inklusive dem Kirchberghäuschen – die das Thema Wein verstärkt in den Mittelpunkt stellen wird.

Von Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!

Ihre Bergsträßer Weinkönigin Heike Knapp

