Grüne Wände für den Balkon

Der Clematis reicht ein einziger Topf – und daraus kann sie einen Balkon in eine grüne Oase verwandeln. Kletterpflanzen wie diese aber können noch mehr: Sie bieten Sichtschutz vor den neugierigen Nachbarn, spenden Schatten und verschönern die Fassade. „Und wenn man auf dem Balkon sitzt, hat man gleich etwas in Augenhöhe, das vielleicht sogar noch duftet. Da kommt etwas Dschungel-Gefühl auf“, schwärmt Martin Staffler, Landschaftsarchitekt und Buchautor aus Stuttgart.

Kletterpflanzen lassen sich in drei Gruppen einteilen: Einjährige, Mehrjährige und eine Zwischenform. Zu den Kletterern, die nur ein Jahr lang gedeihen, zählen Kapuzinerkresse, Wicken, Bohnen – und die Schwarzäugige Susanne. „Das ist ein dankbarer Kletterer, der mit viel Dünger und guter Bewässerung einfach toll wächst und in Gelb und Orange herrlich blüht“, sagt Staffler.

Zu den mehrjährigen Pflanzen gehören Kletterwinde, Pfeifenwinde oder Clematis. Man sollte ihre Größe im Blick haben, denn einige werden viel größer und manchmal auch schwerer, als ein Balkon tragen kann. Es gebe aber auch Clematis-Sorten, die maximal zwei Meter hoch werden, so Mathias Münster, Vorstandsmitglied des Bundes deutscher Baumschulen. Achten muss man aber darauf, dass der Fuß der Clematis an der Pflanzstelle im Schatten liegt. Dafür belegt man die Fläche rund um den Haupttrieb etwa mit kleinen Steinen oder Rindenmulch.

Die dritte Gruppe der Kletterpflanzen bildet eine Zwischenform, zu denen Bougainvilleen oder Passionsblumen gehören. Sie sind mehrjährig, wenn sie im Gartenboden wachsen. Im Topf gehalten, müssen sie im Winter vor der Kälte geschützt und ins Haus geholt werden. Doch der Aufwand lohnt sich. Die Passionsblume ist der Balkon-Favorit von Experte Staffler: „Sie hat einfach fantastische Blüten. Es gibt kaum etwas Schöneres im Blütenbereich als diese Kletterpflanze.“ Zudem kann man sie am Geländer des Balkons entlangziehen, denn diese Pflanze schlingt sich eher in die Breite.

Die Rankhilfen müssen zu den Pflanzen passen. Sogenannte Schlinger wie Pfeifenwinde, Glyzinien und Schwarzäugige Susanne haben selbst keine Kletterorgane, sie schlingen sich nur rechts oder links herum um ihr Gerüst. Spanndrähte oder ein feines Gitter sind hier ideal. Für Schlinger wie die Pfeifenwinde, die sehr große Blätter ausbilden und schwer werden, sollten Hobbygärtner im Abstand von etwa 30 Zentimetern Knoten setzen. Das verhindert das Abrutschen. Der Echte Jasmin und die Kletterrosen sind Spreizklimmer: Diese ziehen sich mit ihren Dornen, kleinen Ästen oder Stacheln an den Klettergerüsten hoch. Ihre langen Triebe sollte man etwas fixieren. „Während ich bei den Schlingern die Drähte eher senkrecht spannen sollte, benötigen die Spreizklimmer eher etwas Waagerechtes mit mehreren Etagen mit einem Abstand von 30 bis 40 Zentimetern“, erklärt Christine Scherer von der Bayerischen Gartenakademie. Massive Rankgitter mit Rauten brauchen hingegen nur Gehölze.

Sogenannte Ranker wie Weinreben und Clematis bilden kleine Schlingärmchen aus. „Sie kommen zurecht mit allem, was dünn ist, also höchstens Bleistiftstärke“, erläutert Scherer. Sie empfiehlt daher Drahtseile oder Schweißmatten mit einer Maschenweite von fünf Zentimetern.

Bei Mehrjährigen sollte man dauerhaftes Material verwenden, etwa Edelstahl- oder Draht-Seile sowie verzinkte Schweißgitter. Für die Einjährigen lässt sich Sisal- oder Kokosschnur verwenden.

Auf den Efeu, der auch als Haftkletterer oder Selbstklimmer bezeichnet wird, sollte man besser verzichten, betonen beide Experten. Denn die Pflanze verkeilt sich mit ihren Haftwurzeln in Ritzen und Fugen der Wand und richtet so Schäden am Mauerwerk an. Auch Wilder Wein ist für den Balkon nicht geeignet. Eine Alternative ist die Echte Weinrebe, sie sollte ohnehin jedes Jahr geschnitten werden. „Sie hat zwar nicht solch eine auffällige Blüte, aber ein tolles Blatt.“ dpa

