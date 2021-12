Glänzende Cross-Premiere im neuen Bensheimer Bikepark

Bensheim. Trotz der Corona-Pandemie hat alles bestens geklappt: Zwei vollgepackte Radcross-Renntage mit 24 Wertungen, über 400 Startern und eine reibungslose Organisation – das sind die Eckpunkte des Premieren-Wochenendes im neuen Bensheimer Bikepark. Luc Dieteren und Henning Jaecks, die für den ausrichtenden Förderverein „Radsport Hessische Bergstraße“ die Gesamtorganisation übernommen haben, ziehen ein positives Fazit.

Dieteren: „Wir mussten schon einiges an organisatorischem Mehraufwand gegenüber den letzten Veranstaltungen bewältigen, aber alles ging hervorragend über die Bühne. Wir haben uns vor allem für die teilnehmenden Radsportler gefreut. Ihnen wollten wir eine tolle Bühne bieten – und das ist gelungen. Das macht uns zuversichtlich für kommende Veranstaltungen.“

Sportlich verläuft das Event auf einem hohen Niveau, die Rennen sind extrem spannend, die Strecke ist bestens in Schuss. Jaecks ist vor allem für die Kursführung verantwortlich und hat sich einiges einfallen lassen, um allen eine faire, aber auch anspruchsvolle Runde zu präsentieren. Der Rundkurs ist 2600 Metern lang und besonders die anspruchsvollen Passagen im GGEW-Bikepark ganz nach dem Geschmack der Zuschauer und Athleten.

An beiden Renntagen werden die gleichen Rennen angeboten und man kann sehr viele Doppelmeldungen feststellen, denn so können schnell Bundesligapunkte und Wertungszähler für eine bessere Startposition bei den Deutschen Meisterschaften in Kehl gesammelt werden.

Spannend aus regionaler Sicht geht es im U15-Rennen um den Hessenmeistertitel zu. Bei einem Kopf-an-Kopf-Dreikampf an der Spitze springt für SSG-Talent Bennet Bachmann schließlich knapp geschlagen der zweite Rang heraus – wie auch zweimal für den Auerbacher Louis Leidert, ein ehemaliger Fahrer der SSG Bensheim und des RSV Seeheim,. der nun für das Team des RSV rad-net startet, bei der U17. red