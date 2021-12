Bergstraße. Viernheim ist unter Gangstern ein beliebtes Ziel, wenn es darum geht, Geldautomaten zu sprengen. Alleine in diesem Jahr kommt es zu drei Fällen: im April bei der Sparkasse in der Mannheimer Straße, Anfang Juli im Rhein-Neckar-Zentrum und schließlich Ende Juli bei der Deutschen Bank in der Schulstraße (Bild). BILD: Kreutzer/sm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1