Fürs Heiraten erst mal nach Bensheim

Zwingenberg. Wer im Goethezimmer des „Bunten Löwen“ vor den Zwingenberger Standesbeamten Stefanie Schnellbächer, Florian Diry oder Holger Habich das Ehegelübde ablegen möchte, der kann das auch in Zukunft tun. Allerdings muss die Anmeldung für die Trauung zuvor im Bensheimer Rathaus erfolgt sein. Denn das dortige Standesamt erledigt im Rahmen einer „Mandatierung“ die standesamtlichen Aufgaben für Zwingenberg mit. Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit ist eine Entlastung des Zwingenberger Rathausteams. Das Projekt ist zunächst auf die Dauer von drei Jahren angelegt und sieht – bei erfolgreicher Umsetzung – Verlängerungen im Zwei-Jahres-Rhythmus vor. Das örtliche Standesbeamten-Trio, so ist es in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt, übernimmt insgesamt bis zu 20 Trauungen pro Jahr. mik

