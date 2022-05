Etwas kleiner, aber nicht weniger fein

Zwingenberg. Ist das traditionelle Zwingenberger Weinfest nah, dann ist auch der nicht minder traditionelle Bauern- und Handwerkermarkt nicht weit. Er wird – von Corona-bedingten Zwangspausen einmal abgesehen – stets an Pfingstsonntag, 5. Juni, und Pfingstmontag, 6. Juni, veranstaltet. Die Regie führt von Anfang an der Zwingenberger Geschichtsverein, der nach der Auflösung des Verkehrsvereins nun auch die Trägerschaft für das Weinfest übernommen hat (wir haben berichtet).

Bei dem Pressegespräch im Vorfeld beider Events stellte Ingrid Krimmelbein, Vorsitzende des Geschichtsvereins, die Planungen für den diesjährigen Bauern- und Handwerkermarkt vor. Auch bei der 20. Jubiläumsveranstaltung werden Handwerker und Kunsthandwerker ein breites Spektrum an Naturprodukten und Unikaten anbieten.

2 Bilder Der bislang letzte Bauern- und Handwerkermarkt fand im Jahr 2019 statt und lockte wahre Besucherscharen an, wie unser in der Scheuergasse aufgenommenes Bild links zeigt. Dort befindet sich auch das Museum, in dem auch in diesem Jahr wieder geschmiedet wird. © Funck

Die Meile mit den Ständen erstreckt sich vom Bahnhof (Park- und Ride-Anlage am westlichen Ende der Scheuergasse), durch die Scheuergasse bis hinüber zum Stadtpark auf der Ostseite der Bundesstraße 3. Der Rathaushof wird in diesem Jahr nicht eingebunden. Und auch die Gesamtzahl der Teilnehmer fällt etwas geringer aus, da viele aufgrund der Pandemie ihr kleines Gewerbe aufgeben mussten, so die Frau Krimmelbein. Dafür habe man aber einige neue Akteure gewinnen können.

Im Innenhof des an der Scheuergasse 11 gelegenen Zwingenberger Heimatmuseums, das vom Geschichtsverein betreut und betrieben wird, wird wieder gebacken und geschmiedet, das Schlachtfest ist längst ein Magnet des Marktes geworden. Für eben jenes Schlachtfest hat der Geschichtsverein auch musikalische Gäste verpflichtet. Am Pfingstsonntag (5.) musiziert von 17 bis 20 Uhr die Band „Salt & Vinegar“ aus dem Raum Mainz/Wiesbaden. Und am Pfingstmontag (6.) kommt dann Josbert de Vries, der vielen bestimmt noch von den letzten Abendmärkten im Rathaushof bekannt sein wird, von 16.30 bis 19.30 Uhr ins Heimatmuseum.

Erstmals wird übrigens am Freitag, 3. Juni, kurz vor der offizielle Eröffnung des Weinfestes vom Geschichtsverein ein „weinhaltiger Stadtrundgang“ angeboten. Im Rahmen dieser neue Stadtführung werden die historischen Mauern des ältesten Bergstraßenstädtchens nicht nur örtlich, sondern auch inhaltlich verlässt, wie Annette Held ankündigt: Die Tour führt hinauf in die Weinberge, wo an einem schönen Aussichtspunkt an die Teilnehmer ein guter Tropfen ausgeschenkt wird.

Am Eröffnungstag des 30. Zwingenberger Weinfestes, das der Geschichtsverein in Kooperation mit den Winzern ausrichtet, dient diese neue Stadtführung quasi als Einstimmung auf das Bacchanal.

Treffpunkt zum Abmarsch ist um 16 Uhr das Zwingenberger Heimatmuseum an der Scheuergasse 11. Die Tour wird rechtzeitig zur Eröffnung der Stände auf dem Marktplatz enden. Um eine Anmeldung per E-Mail wird gebeten: stadtfuehrungen@geschichtsverein-zwingenberg.de. tr/red/ü

