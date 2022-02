Enger Wohnungsmarkt in ganz Hessen

Die meisten neuen Sozialwohnungen in Hessen entstehen im Rhein-Main-Gebiet. Doch wie ist die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt in anderen, teils weniger dicht besiedelten Regionen in Hessen?

Darmstadt

In Darmstadt übersteigt die Nachfrage nach Miet- oder Eigentumswohnungen wegen des starken Bevölkerungswachstums das Angebot. Rein zahlenmäßig habe das Defizit Ende 2020 bei fast 7700 Wohnungen gelegen, teilte die Stadt mit. Diese Zahl berücksichtige aber nicht die spezifische Qualität einer Nachfrage. So könne nicht jede Nachfrage befriedigt werden, wie zum Beispiel nach frei stehenden Einfamilienhäusern.

Bei einer Bürgerumfrage im Jahr 2018 hätten mehr als 35 Prozent bei den Mietern ihre Wohnsituation als Problem bezeichnet. Für Geringverdiener gelte dies noch stärker. Fast die Hälfte der Menschen mit einem Nettoeinkommen unter 1000 Euro sieht demnach die eigene Wohnsituation als Problem.

Die Preise für Neubauwohnungen und gebrauchte Eigentumswohnungen hätten sich von 2011 bis 2021 verdoppelt. Die Mieten stiegen nach dem Mietspiegel im gleichen Zeitraum um fast zwei Euro pro Quadratmeter.

Kassel

In Kassel in Nordhessen besteht der Stadt zufolge für den Zeitraum von 2018 bis 2030 ein Bedarf von 11 749 Wohnungen. In den vergangenen drei Jahren seien etwa 1500 Wohnungen fertiggestellt geworden. „Die Stadt Kassel hat sich als Ziel gesetzt, dieses Niveau von Neubauten deutlich zu erhöhen“, teilte ein Sprecher mit.

Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen hätten Probleme, geeigneten Wohnraum zu finden. „Kassel hat im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten in Hessen eine überdurchschnittliche Mindestsicherungsquote. Der Bedarf für preiswerte Wohnungen ist deshalb erheblich“, erläuterte der Sprecher. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt die Sozialwohnungsquote auf mindestens 30 Prozent erhöht.

Auch im Landkreis Kassel ist die Nachfrage nach Wohnraum groß. „Die Immobilienpreise steigen“, sagte ein Sprecher des Kreises. Ein Abflauen auf dem Immobilienmarkt sei nicht festzustellen. Auch der Mietmarkt sei mittlerweile selbst in den Randbereichen des Landkreises angespannt. Die größte Not bestehe für Geringverdiener, geflüchtete Menschen sowie bei Menschen, die aus Einrichtungen wie etwa Frauenhäusern kommen. Zudem fehle barrierefreier Wohnraum.

Fulda

Auch bei der Wohnungsgenossenschaft Siedlungswerk Fulda, die mit knapp 1300 Wohnungen im Bestand zu den größeren Anbietern in der osthessischen Stadt gehört, sieht man keine Entspannung der Lage in den vergangenen fünf Jahren. Jede Wohnung, die über das digitale Suchportal der Genossenschaft eingestellt werde, passe auf Anhieb auf das Suchprofil von rund 100 Interessenten, sagte Florian Hasenauer.

Da die Genossenschaft vergleichsweise viele Wohnungen im unteren Preissegment im Bestand hat, habe man zahlreiche Anfragen von Geringverdienern und Leistungsempfängern.

Im Schnitt liege der Mietpreis im Wohnungsbestand des Siedlungswerkes Fulda bei 5,00 bis 5,50 Euro je Quadratmeter. Bei neueren Wohnungen seien die Mieten höher, aber auch dafür gebe es zahlreiche Interessenten.

Trotz der Entfernung von gut 100 Kilometern von Frankfurt/Main werde Fulda zunehmend dem Rhein-Main-Gebiet zugerechnet. Schon jetzt pendelten viele Arbeitnehmer zwischen den beiden Städten.

Der Neubau der ICE-Strecke Hanau-Würzburg/Fulda werde diesen Trend noch verstärken, so dass die Wohnungsmieten und Immobilienpreise auch in den kommenden Jahren noch steigen dürften, erwartete der Sprecher. dpa