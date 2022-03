Ein Haus für viele neue Möglichkeiten

Die Planungen laufen bei der MEGB aktuell auf Hochtouren, denn am ersten April-Wochenende soll es endlich mit dem Betrieb des neuen Kultur- und Kongresszentrums losgehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu wird es am Freitag, 1. April, eine offizielle Eröffnungsfeier für geladene Gäste geben. Am Samstag (2.) ist das runderneuerte Bürgerhaus dann ab 11 Uhr für die interessierte Bevölkerung geöffnet. Bei Führungen kann sich jeder einen genauen Einblick von den Neuerungen verschaffen, außerdem werden über den Tag verschiedene Programmpunkte für Unterhaltung sorgen. Auch für Essen und Trinken wird gesorgt sein.

Die Wandlung vom in die Jahre gekommenen Bürgerhaus zum modernen Kultur- und Kongresszentrum war enorm und hatte mit am Ende rund 13,2 Millionen Euro auch ihren Preis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die flossen vor allem in die energetischen Erneuerungen und in eine hochmoderne technische Ausstattung, in die allein rund vier Millionen Euro investiert wurden.

Vom alten Veranstaltungsgebäude ist lediglich das Grundgerüst übrig geblieben, aber innen präsentiert sich das Haus durch einen hellen Farbanstrich und große Fensterfronten jetzt deutlich freundlicher und lichtdurchflutet.

Hell und freundlich

Da gilt auch für das neugestaltete Treppenhaus, in dem jetzt ein neuer Glasaufzug für die Barrierefreiheit vom unteren in das Obergeschoss sorgt. Über einen weiteren Aufzug ist jetzt auch der Wappensaal des Dalberger Hofes barrierefrei zu erreichen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Viele kleine Gestaltungsdetails machen das Gebäude zu einer Bensheimer Einrichtung. Das sind zum Beispiel die im Boden eingelassenen Wappen der Bensheimer Partnerstädte sowie der Stadt Bensheim oder die auf den Scheiben des Glas-Aufzuges zu lesenden Bergsträßer Rebsorten.

Die im Untergeschoss neu gestalteten Clubräume sind nach den Bensheimer Erhebungen benannt. Der größere „Raum Kirchberg“ hat Platz für 48 Stühle mit Tischen. Außerdem können dort eine kleine Küche, Toiletten und Terrasse genutzt werden. Ein separater Eingang ermöglicht die unabhängige Nutzung.

Neu eingerichtet wurden eine große Catering-Küche sowie eine kleinere Küche im Dalberger Hof. Zu den Besonderheiten zählen der große Bildschirm am Beauner Platz sowie die dem Gebäude vorgebaute Lamellenkonstruktion, die an den Architektenentwurf für das erste Bürgerhaus aus dem Jahr 1976 erinnert. js