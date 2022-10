Die Kunst der Pâtisserie – Schritt für Schritt erklärt

Region. „Erschaffen Sie für sich und Ihre Liebsten einen Genuss der Meisterklasse!“ Der Kulinarik-Experte aus der Pfalz setzt seit über zwei Jahren mit großem Erfolg auf Online-Kurse mit den Top-Koryphäen der deutschen Koch- und Backszene. Neben der „Kunst des Kochens“ mit Kochlegende Harald Wohlfahrt, findet man einen Kochkurs zum Thema „Aromen und Foodpairing“ mit Kreativkoch Heiko Antoniewicz oder einen Cocktailkurs mit Bartender Nic Shanker.

Aber auch Süßspeisen kommen nicht zu kurz: Deutschlands kreativster Bäcker Christian Hümbs bringt den Teilnehmern in einem Patisserie-Kurs bei, leckere Backwaren herzustellen. Sein Erfolg beruht auf einer ausgeprägten eigenen Handschrift, die er sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Im Fernsehen gehört er der Jury der SAT.1-Show „Das große Backen“ an und als Autor zeigt er in seinem Buch „Richtig gut backen“ außergewöhnliche Kombinationen mit ungewohnten Aromen und Zutaten. In den 17 Online-Videos erklärt er Schritt für Schritt wie Kuchen, Cremes und Süßspeisen hergestellt werden. Unter dem Motto „Vom Plätzchen bis zum Gourmet Dessert“ erlernen die Teilnehmer in ihrem eigenen Tempo 15 Leckereien nach zu backen. Gerüche nach Schokoladen Guglhupf, Zimtschnecken oder Donuts werden die eigene Backstube zuhause erfüllen und Lust auf die Verkostung machen. Den Sommer etwas verlängern? Mit dem französische Klassiker Tarte au citron kein Problem – die Kombination aus leicht süßer Mürbeteigkruste und herrlich süßer, fruchtig-säuerlicher Zitronencreme ist einfach nur unbeschreiblich lecker.

Christian Hümbs ist Deutschlands wohl bekanntester Pâtissier. © Meisterklasse

Die Online-Plattform Meisterklasse hat es sich zum Ziel gesetzt, die Geheimnisse der Meister zu lüften und Kulinarikbegeisterte und alle, die es werden wollen sowie Neugierige auf eine unverwechselbare Art in neue Welten eintauchen zu lassen. Jeder findet was er sucht – Einsteiger aber auch erfahrene Küchenprofis.

Das Besondere an der Online-Plattform Meisterklasse ist, dass es alle Rezepte als Videos zum Nachmachen gibt – die man sich so oft anschauen kann, wie man möchte. Zudem gibt es alle Rezepte zum Nachlesen sowie ausführliche Einkaufslisten. red

