Der Impfmotor kommt immer wieder ins Stottern

Bergstraße. Der Beginn des Bergsträßer Impfjahrs 2021 liegt noch vor dem 1. Januar. Am 27. Dezember starteten in Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus. An der Bergstraße bekam das Pflegeheim Johanniterhaus in Lorsch den ersten Besuch des mobilen Impfteams, das der Kreis aufgestellt hatte – die ersten Dosen, so die Linie, sollten Menschen in solchen Einrichtungen und in bestimmten Klinikbereichen bekommen. Schritt für Schritt sollte der Kreis der berechtigten Personen erweitert werden.

Die Bilder in Lorsch machten vielen Hoffnung nach den entbehrungsreichen Wochen und Monaten des ersten Corona-Jahres. Der Impfmotor brauchte aber etwas Zeit, um in Fahrt zu kommen. Zunächst blieben die Impfzentren, die die Städte und Kreise in Hessen hochgezogen hatten, größtenteils zu – bis auf sechs regionale Zentren, die am 19. Januar öffneten. Wer impfberechtigt war, aber nicht in einer Einrichtung wohnte, die vom Impfteam angesteuert wurde, musste nach Darmstadt fahren, um dort seinen Arm hochzukrempeln. Hessische Landräte, auch Christian Engelhardt von der Bergstraße, forderten eine gleichzeitige Öffnung der lokalen Zentren – ohne Erfolg.

Ein Ansturm auf die Impftermine führte zeitweise zu Überlastungen der Anmelde-Möglichkeiten. Gleichzeitig wurden die Rufe laut, auch die Arztpraxen einzubeziehen. Dieser Schritt galt als schwierig, weil die Impfstoffe rar waren und aufwendig zur Verabreichung vorbereitet werden mussten. Das Impfen blieb in dieser frühen Phase Sache der Teams des Kreises.

Nach und nach fielen die Hürden auf dem Weg zu den begehrten Verabreichungen. Das Bergsträßer Impfzentrum am Berliner Ring in Bensheim wurde ab dem 8. Februar zum Anlaufpunkt für die Impfwilligen. Da der Impfstoff immer noch knapp war, startete die Einrichtung mit 156 Impfungen am Tag. Aber es wurden immer mehr, bis zum April erreichte das Impfteam Vollauslastung. Ab Mitte März wurden auch dezentrale Impfungen in den Städten und Gemeinden angeboten. Probleme blieben nach wie vor nicht aus. Vorbehalte gab es gegenüber dem Mittel von Astra-Zeneca, das als weniger wirksam galt als andere Impfstoffe, wegen zeitgleich auftretender Thrombose-Erkrankungen und mittlerweile nur noch für Impfungen von Menschen über 60 Jahre empfohlen wird.

Mutationen gewinnen an Gewicht

Es kam auch hin und wieder zu Pannen, vereinzelt wurden etwa andere Impfstoffe verabreicht als vereinbart, mancher empfand die Prozeduren für Anmeldungen und Impfungen als kompliziert oder chaotisch. Bergsträßer äußerten sich aber auch voll des Lobes über die Abwicklung im Impfzentrum. Auf der anderen Seite blieben Impfberechtigte immer häufiger den Terminen fern, ohne sie abzusagen, an manchen Tagen über 20 Prozent der Angemeldeten.

Zur selben Zeit impften in einem Probelauf in Lampertheim erstmals niedergelassene Ärzte, ab Anfang April wurde das in ganz Hessen zur Regel. Am 7. Juli wurde schließlich die Impfpriorisierung aufgehoben – jeder Erwachsene hatte ab da unabhängig von Alter und Beruf Anspruch auf eine Impfung. Die Immunisierung und das warme Wetter ermöglichten einen relativ unbeschwerten Corona-Sommer. Am Himmel tauchten aber bald wieder dunkle Wolken auf, als die Mutationen immer größere Rollen im Infektionsgeschehen spielten. Gesundheitsdezernentin Diana Stolz sprach im Juli erstmals von Impfdurchbrüchen. Erfahrungsgemäß seien die Krankheitsverläufe aber deutlich milder als bei Ungeimpften.

Am 30. September wurde das Bergsträßer Impfzentrum auf Geheiß des Landes Hessen für die Öffentlichkeit geschlossen, nachdem die Bundesförderung für diese Einrichtungen ausgelaufen war. An 240 Einsatztagen wurden am Berliner Ring 183 000 Spritzen gesetzt. Die Impfungen wurden zum großen Teil in die Hände der Ärzte gelegt.

Die Entscheidung, die Impfzentren zu schließen, war schon lange umstritten gewesen. Das verschärfte sich zum Ende des Jahres. Mit steigenden Inzidenzen und verschärften Regeln wurde die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen immer größer. Mancher Bergsträßer hatte Schwierigkeiten, einen Impftermin zu bekommen, da das nicht alle Arztpraxen anboten und bisweilen wieder der Impfstoff knapp wurde. Immer häufiger rückten die mobilen Impfteams wieder zu dezentralen Terminen aus, bei denen bisweilen lange Warteschlangen entstanden und mancher ohne Impfung wieder gehen musste. Bald entstanden in Hessen wieder feste Impfstellen, nicht mehr als große Zentren, sondern als kleinere, dezentralen Einheiten. Der Kreis Bergstraße zog im Dezember nach und richtete Impfzentren in Heppenheim, Rimbach und Viernheim ein.

Der Impfmotor rattert weiter. Im neuen Jahr sollen auch Apotheker und Zahnärzte die Maschinerie am Laufen halten. Geplantes Werkzeug ist eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Auch die allgemeine Impfpflicht wird ein immer realistischeres Szenario.