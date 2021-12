Das Abenteuer Bundesliga

Fehlheim. Ein Dorfclub in der Bundesliga: Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des VfR Fehlheim spielt in der 3. Bundesliga Nord. Die Grün-Weißen durften aufgrund der erfolgreichen Spielzeit 2019/20 in der Regionalliga ins Oberhaus nachrücken. Damals waren sie als Viertplatzierter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Die aktuelle Runde wurde annulliert und floss deshalb nicht in die Wertung ein.

Für die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Claudio Schubert ging mit dem Aufstieg ein Traum in Erfüllung. Der fiel passenderweise ins Jubiläumsjahr: Seit 50 Jahren wird Tischtennis beim VfR angeboten.

Mit einer Mischung aus Routiniers und Talenten bestreiten die Fehlheimer nun die Runde, auf teure Neuzugänge hat man bewusst verzichtet. Nach der Vorrunde liegt das Team zwar auf dem vorletzten Platz, das rettende Ufer ist aber nur einen Sieg entfernt. „Ich bin mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden. Es war klar, dass es eine harte Saison wird. Aber noch haben wir alle Chancen, was mehr ist, als uns manche zugetraut haben“, zeigte sich Schubert zuversichtlich.

Den einzigen Sieg holte man bisher im Heimspiel gegen Schlusslicht Bargteheide. In der Rückrunde will man gegen direkte Konkurrenten wie Kassel die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren. dr

