Bullen trampeln Landwirte zu Tode

Lorsch. Ein schreckliches Ereignis schockiert Lorsch im Frühjahr. Zwei Bullen eines heimischen Bauernhofes trampeln im Stall zwei Menschen zu Tode.

Dass ein Tier unerwartet reagiert, ist in Betrieben mit Bullenhaltung nie gänzlich auszuschließen. Ein so tragisches Unglück, wie es in dem vergleichsweise kleinen landwirtschaftlichen Betrieb geschieht, hat sich bislang aber noch nie zuvor in Lorsch ereignet. Bei dem Versuch, mit ihren Tieren wie gewohnt zu arbeiten, verlieren der 56 Jahre alte Landwirt sowie seine 81 Jahre alte Mutter ihr Leben.

Zwei der Rinder brechen aus, einer der Bullen schafft es bis nahe an die Weschnitz. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. In der Luft kreist ein Polizeihubschrauber, Jagdpächter sowie Rettungsdienst und Tierrettung sind vor Ort.

Eines der Tiere kann schnell am Gelände In den langen Ruten wieder eingefangen werden, der zweite Bulle aber entkommt sogar aus der mit Einsatzfahrzeugen errichteten Umzäunung.

Damit er nicht auch Spaziergänger oder Radfahrer zu gefährden droht, wird der 800 Kilo schwere Koloss schließlich von einem erfahrenen Lorscher Jagdpächter erschossen. sch