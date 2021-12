Der mehrfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist gebürtiger Heppenheimer und hat – obwohl längst in der Schweiz lebend und dort seine Steuern zahlend – vor allem in der Bergsträßer Kreisstadt noch immer viele Anhänger und einen eigenen Fanclub. In diesem Jahr aber hat das Image des Rennfahrers einige Kratzer bekommen. Es geht dabei um eine Immobilie.

In zentraler Altstadt-Lage, direkt gelegen am Marktplatz, hat Vettel 2016 das denkmalgeschützte Anwesen Kellereigasse 7 erworben – verbunden mit großen Worten: Vettel wolle in seiner Heimatstadt „ein Zeichen setzen“, hieß es damals. Nach einer umfangreichen Sanierung sollte ein Großteil des Gebäudes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Doch passiert ist – nichts. Stattdessen verfiel das historische Gebäude immer mehr mit kaputten Kellerfenstern sowie sanierungsbedürftigem Putz und Fachwerk.

Entsprechend enttäuscht zeigt sich in diesem Jahr auch das Heppenheimer Ehepaar, das das Anwesen 2016 veräußert hat. Dem Verkauf an Vettel habe man damals nur unter der mündlichen Zusicherung zugestimmt, „dass die Kellereigasse 2 im Wesentlichen für soziale (Kinderhort) und künstlerische Zwecke (Atelierräume und Appartements für wechselnde Künstler) umgestaltet wird“.

Vettel selbst äußert sich in diesem Jahr nicht zu dem Vorgang – auch nicht, nachdem bekannt wird, dass er das Anwesen jetzt, nach fünf Jahren, wiederum weiterverkauft hat. Neuer Besitzer ist der Bensheimer Immobilien-Unternehmer Michael Gluza. Auch der kündigt ambitionierte Ziele an. Demnach soll der Innenhof „auf jeden Fall der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“. Ihm schwebe, so Gluza, eine Erweiterung des Marktplatzes vor „mit einem ganz eigenen, mediterran angehauchten Flair“. Nicht ausgeschlossen sei, dass in dem Gebäude ein zusätzliches Gastronomieangebot für die Altstadt entstehen wird. Auch die historischen Gewölbekeller sollen in das neu zu schaffende Ambiente implimentiert werden – immer vorausgesetzt, all diese Vorstellungen und Pläne lassen sich mit den beteiligten Behörden, vor allem dem Denkmalschutz, abstimmen.

Anfang 2022, heißt es im April, soll mit Sanierung und Umgestaltung begonnen werden. Anfang 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.