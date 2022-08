Ausnahmezustand von Freitag bis Montag

Zell. „Was sind die Leut’ so froh, die Zeller Kerb ist wieder do.“ Nach zwei Jahren Zwangspause stehen am kommenden Wochenende im Meerbachtal die Zeichen wieder auf Frohsinn und gute Laune.

Der Hemsbergturm vom Team "Tradition mit Titten" wurde 2019 als schönstes Boot gekürt. Bild: Spielmann Der Hemsbergturm vom Team "Tradition mit Titten" wurde 2019 als schönstes Boot gekürt. Bild: Spielmann

Ganz untätig war die Zeller Kerwejugend in den vergangenen beiden Jahre auch ohne Kerb aber nicht gewesen. Sie hatte jeweils im August rund 200 Kerwepakete gepackt und im Ort verteilt. Drin war, was ein Zeller so braucht: was zu essen, was zu trinken und was Süßes.

Die Aktivitäten für das diesjährige Kerwegeschehen sind bereits seit vergangenem Wochenende zu sehen. Auf dem Manlay-Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus und Dorfgemeinschaftshaus wurde das Festzelt mit Theke und die Bude für die Essensausgabe bereits aufgebaut.

Ab diesen Mittwoch (16 Uhr) bleibt auch die Ortsdurchfahrt bis Dienstagnachmittag gesperrt. Die Umleitung ins Oberdorf und nach Gronau erfolgt über die Straße Auf der Mauer.

Die Veranstalter der Zeller Kerb, die sich am vergangenen Wochenende auf der Hochstädter Kerb schon mal warmgelaufen haben, haben in diesem Jahr auch einige neue Angebote im Programm.

Dazu gehört die Gruppe Witchcraft aus dem vorderen Odenwald, die mit Freunden von Breakfast at Carolines spielen und das Festzelt zum Rocken bringen werden.

Einen bayrisch angehauchten Weißwurst-Frühschoppen wird es am Montag ab 10 Uhr geben, wobei für die entsprechende musikalische Unterhaltung die Brass Band Gud Druff sorgen wird.

Der Freitagabend gehört traditionell der Jugend und DJ 4 Finger Joe. Zentraler Mittelpunkt ist an diesem Abend die immer nach einem bestimmten Motto geschmückte große Bar in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses. Das Angebot an Shots und Longdrinks wird wieder ausgesprochen vielfältig sein.

Kerwezug am Sonntag

Am Sonntag beginnt das Kerwegeschehen nach dem Gottesdienst mit dem Kerwezug, der sich in Höhe der Weinstube Götzinger aufstellt und ab 14 Uhr durch den Ort Richtung Bensheim ziehen wird.

Mit dabei sein werden wie immer die Kerweborsch in weißem Hemd und schwarzer Hose und mit Schaufel und Pickel ausgerüstet, um in den Höfen das Kerwegold auszugraben.

Natürlich fehlen auch die Traditionsfiguren nicht, wobei es gegenüber 2019 einen personellen Wechsel gegeben hat. Damals hatte sich Kerweparre Tim Hiesinger und Mundschenk Toni Hiesinger als die „zwei Neije“ vorgestellt, mit denen es auch im nächsten Jahr weiter gehen sollte. Das hat sich nach zwei Jahren Pause aber geändert und an der Seite von Mundschenk Toni Hiesinger wird in diesem Jahr Kerweparre Marvin Mößinger die Kerweredd zum Besten geben.

Musikalisch begleitet wird der Kerwespruch wie immer von der Trachtenkapelle Lindenfels, die auch den Kerwezug mit ihrer Musik umrahmt. Am Abend des Kerwesonntags ist im Festzelt Stimmung mit der Partyband Pink Panthers angesagt.

Bachregatta als Höhepunkt

Eine Riesengaudi, die vor allem bei sommerlichen Temperaturen allen Beteiligten großen Spaß bereitet, ist am Montag die Bachregatta zum Abschluss der viertägigen Kerb in Zell.

Teilnehmer, die sich mit einem einfachen, wassertauglichen „Boot“ teilnehmen möchten, können sich bis kurz vor dem Startschuss noch anmelden. Die Teilnehmer mit besonderen und aufwendigen „Schiffskreationen“ wissen aber schon länger, dass sie dabei sind. Denn eine schwimmende Pizzeria wie 2018 oder der Hemsbergturm mit Burgfräulein Luisa, die aus dem Turmfenster grüßte, sind auf die Schnelle nicht gebaut.

Wer wird moderieren?

Man darf gespannt sein, was die Zeller in diesem Jahr auf dem gestauten Meerbach zulassen. Gespannt sein kann man auch auf den Moderator der Bachregatta, denn Hans-Peter Ott hatte 2019 seinen Rückzug angemeldet und mit dem früheren Kerweparre Tim Rettig seinen würdigen Nachfolger angekündigt. Da aber in zwei Jahren Pause viel passieren kann, wird man sich am Montag überraschen lassen.

Die Livemusik am letzten Kerweabend kommt am Montag von Sam’s Living Room. js