Aus dem Marktplatzbrunnen „fließt“ der Rebensaft

Zwingenberg. Die Dramaturgie des 30. Zwingenberger Weinfestes am nach vorne verlängerten Pfingstwochenende kommt einem bekannt vor:

Am 3. Juni, Freitag, startet das kleine, aber wahrlich sehr feine Bergsträßer Weinfest um 18 Uhr. Gegen 19 Uhr wird die Privilegierte Schützengesellschaft mit den traditionellen Böllerschüssen die offizielle Eröffnung einleiten. Wie gewohnt werden dann die Weinhoheiten der Bergstraße gemeinsam mit dem Rathauschef den ersten freien Wein direkt aus dem Marktplatzbrunnen servieren – ein charmantes Alleinstellungsmerkmal im ältesten Bergstraßenstädtchen. Musikalisch beginnt der Abend gegen 19.15 Uhr mit dem Gesangverein Sängerkranz, der hier nach so vielen Auftritten fast schon Hausrecht genießt.

Nach den geselligen Trinkliedern aus männlichen Stimmbändern spielt der Hot Club Worms ab halb neun Jazz und Swing zum Ausklang des ersten Tags. Am Samstagabend (ab 19 Uhr) wird die bekannte Formation Sam´s Living Room auf der Bühne erwartet. Am Sonntag gastiert die Zwingenberger Feuerwehrkapelle (12 Uhr) und „Das Mädchen mit dem Kontrabass“ Mimi Grimm um 19 Uhr. Das Finale am Montag bestreiten die New Orleans Originals (ab 12 Uhr) um den Heppenheimer Jazzer Christian Seeger und der Lokalmatador „Der schräge Rudi“ am Piano ab 17 Uhr. Gegen 20 Uhr ist das 30. Weinfest dann Geschichte. Die Weinstände öffnen am Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag und Montag bereits um elf Uhr.

Habich verschweigt nicht, dass die Macher in diesem Jahr das Fest gerne um einen Stand mit Weinen aus Brisighella bereichert hätten, doch der italienische Freundschaftsverein hatte vermelden lassen, dass dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich sei. Aber auch mit den Zwingenberger Tropfen dürften die Festbesucher mehr als zufrieden sein. Das Weinfest ist eine ideale Gelegenheit, um die hiesigen Weine in gemütlicher Runde vor schöner Kulisse genießen zu können. tr/ü