Klassenerhalt mit Verspätung

Bensheim. Für die Basketballer des VfL Bensheim stand das Sportjahr 2022 im Zeichen des Abstiegskampfes. Die erste Saison in der Regionalliga Südwest beendete der VfL im Frühjahr auf dem drittletzten Rang. Erst einige Wochen nach Abschluss der Saison wurde klar, dass diese Platzierung zum Klassenerhalt reicht.

In die zweite Spielzeit in der vierthöchsten Spielklasse gingen die Bensheimer mit verändertem Kader. Philip Jenkins, Vedran Mirkovic und Eric Curth verließen den Verein. Mit Marc Liyanage und Rückkehrer Chris Miller sowie Philipp Weiler verzeichnete der VfL drei Neuzugänge.

Nur von kurzer Dauer was das erneute Gastspiel von Rückkehrer Chris Miller (re.) beim VfL. © Strieder

Dem Team von Trainer Thorsten Schulz, seit Januar im Amt, glückte mit vier Siegen aus sechs Partien ein guter Start in die Saison ’22/23. Unter anderem bezwang die Bergsträßer Crew dabei vor heimischem Publikum in der AKG-Sporthalle am Weiherhausstadion Spitzenreiter Sunkings Saarlouis.

Im Herbst drehte sich das Personal-Karussell beim VfL ein zweites Mal. Michael Agyemang und Tom Nießen kamen von den BIS Baskets Speyer. Chris Miller erhielt ein Angebot aus der Schweiz und schloss sich einem Züricher Club an. Für den US-Boy verpflichteten die Bensheimer den Kanadier Reece Brooks.

Nach dem verheißungsvollen Auftakt lief es für den VfL Bensheim ergebnistechnisch nicht mehr rund in der Liga. Die Mannschaft kassierte sechs Niederlagen in Serie und beendete die Vorrunde im 14er-Feld auf Rang zwölf. eh