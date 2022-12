Für Fehlheim geht’s nach oben

Bergstraße. So hochklassig war der Bensheimer Fußball schon lange nicht mehr. Während der VfR Fehlheim im dritten Anlauf mit der vorzeitigen Gruppenliga-Meisterschaft zum zweiten Mal den ersehnten Aufstieg in die Verbandsliga perfekt macht und dort auf Anhieb in der Spitzengruppe mitmischt, sind nun im Weiherhausstadion gleich zwei Gruppenligisten am Ball. Die TSV Auerbach erspielt sich nämlich mit einer starken Rückrunde die Meisterschaft in der Kreisoberliga und zieht damit als Aufsteiger klassenmäßig mit dem dort etablierten FC 07 Bensheim gleich. Für die TSV ist die Gruppenliga indes Neuland.

Es gibt zum Abschluss der Saison 2021/22 aber noch weiteren Aufstiegsjubel in den Bensheimer Stadtgrenzen, denn die SG Gronau schafft im Fernduell mit dem TSV Elmshausen als C-Liga-Vizemeister den Sprung in die Kreisliga B.

Mit Aufsteiger SV Unter-Flockenbach aus dem Gorxheimertal ist der Fußballkreis Bergstraße endlich mal wieder in der Hessenliga vertreten.

Dagegen ist der FC Starkenburgia Heppenheim in seiner 122-jährigen Geschichte am Tiefpunkt angekommen, nämlich als Absteiger erstmals in der Kreisliga A. Dort treffen die Kreisstädter in der laufenden Saison ’22/23 auf eine neue Mannschaft im Spielbetrieb, denn der TSV und die aus der Kreisoberliga abgestiegene SSV kämpfen nun gemeinsam als SG Reichenbach um Punkte.

Die SG Lautern meldet sich als souveräner D-Liga-Gruppenmeister in der Kreisliga C zurück, in der nun als ebenso überzeugender Staffelsieger auch die SSG Einhausen II als Aufsteiger aufschlägt. Und aufgrund des Rückzugs der SG Odin Wald-Michelbach II rückt auch noch die zweitplatzierte SG Reichenbach II in die C-Liga auf.

Dagegen kommt der FC Italia Bensheim in der untersten Klasse an. Der Absteiger muss aufgrund des fehlenden Clubheims weiterhin bei den Austragungen seiner Heimspiele improvisieren. hs