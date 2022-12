Für ihre herausragende Vorstellung als König in „Richard the Kid & the King“ nach William Shakespeare wurde Lina Beckmann im Mai in Bensheim mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring 2021 ausgezeichnet. Beckmann kam mit ihrem Ehemann Charly Hübner ins Parktheater, der 2015 den begehrten Ring erhalten hatte.

Der Gertrud-Eysoldt-Preis gilt bekanntlich als einer der bedeutendsten Theaterpreise im

...