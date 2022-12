Hallo, hier mein Foto von Anfang August in unserer Küche in Bensheim. Wir haben ihn Norbert genannt, es war ein Männchen, wie man an den kleinen "Boxhandschuhen" (Bulben) vorne erkennen kann. Etwa fünf Zentimeter lang mit Beinen. Mein Mann hat ihn eingefangen und ins Grüne gesetzt. Liebe Grüße Daniela Lobüscher

© Daniela Lobüscher