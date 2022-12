Ein Titel hat noch gefehlt

Bergstraße. Am Ende wussten Tina Zettelmeier und Benjamin Eiermann nicht so recht, ob sie sich freuen oder traurig sein sollten. Gerade hatte die Bensheimerin, die mit ihrem Partner aus Mannheim für die TSG Weinheim startet, bei der Tanz-Weltmeisterschaft an der spanischen Costa Brava in der Klasse Senioren II Latein die Bronzemedaille gewonnen. Damit verpassten sie ihr Ziel, das Ergebnis der letzten WM (Platz drei) zu steigern – mit dem Trost, dass vor ihnen lediglich zwei spanische Paare landeten und somit ihren Heimvorteil ausspielten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits zuvor hatte sich das Weltklasse-Tanzpaar einen Traum erfüllt. Sie sind Deutscher Meister, standen bei Weltmeisterschaften und Weltranglistenturnieren auf dem Siegertreppchen, doch ein Erfolg hatte Zettelmeier/Eiermann noch gefehlt: ein Sieg bei den German Open Championships in Stuttgart. Nun klappte es endlich: Sie gewannen im Finale der Senioren II Latein alle Tänze und standen bei der Siegerehrung ganz oben. red/Bild: privat

lsp Tanzen Tina Zettelmeier Benjamin Eiermann zum dritten Mal deutscher Meister Senioren S II Latein Wetzlar 2022. Bild: Zettelmeier privat © Bild: Zettelmeier privat