Zwischen den Jahren an der Bergstraße

Wie kam es dazu, die aktuelle Woche als „Zwischen den Jahren“ zu bezeichnen? Das ist doch unlogisch, schließlich haben wir noch 2021, mit dem heutigen sogar noch fünf Tage lang. Und fünf aufregende Tage lang, denn immerhin haben wir Ferien, einige neue Dinge, die wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben und mit denen wir uns beschäftigen wollen, und noch jede Menge Reste vom köstlichen Weihnachtsessen. „The best time of the year“ beginnt jetzt, wenn der Vorweihnachtsstress vorbei und die Arbeit getan ist! Doch warum heißt der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr nun „Zwischen den Jahren“? Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hat herausgearbeitet, dass dieser Begriff bereits seit dem 14. Jahrhundert Verwendung in der deutschen Sprache findet, wobei die Zeitspanne je nach Region mal bis zum 1., mal bis zum 6. Januar des Folgejahres geht. Und da wären wir auch schon beim Knackpunkt: Es gibt keine einheitliche Zeitrechnung! Ein nicht genau zu bestimmender Jahreszwischenraum resultiert nämlich aus einem nicht genau zu bestimmenden Jahresende beziehungsweise -anfang. Laut dem römischen Kalender begann das nächste Jahr ursprünglich am ersten März; erst ab dem Jahr 153 wurde „Neujahr“ am ersten Januar begangen. Das frühe Christentum erkannte am Tauftag Jesu Christi den Neuanfang, also am 25. Dezember, bis nach etlichen Änderungen im Jahr 1691 auch hier der erste Januar gewählt wurde. Und bis dahin hatte sich in der Umgangssprache der Ausdruck „Zwischen den Jahren“ etabliert. Bis heute. Die Schweizer sind uns da übrigens voraus, denn dort heißt die letzte Woche des Jahres „Altjahrswoche“. Diesen Begriff finde ich ziemlich zutreffend, denn zugegeben bedeutet Kalenderwoche 52 für die meisten von uns Ferien, Urlaub, Abschalten, Ruhe und Frieden. Bis neulich, Eure BAte

