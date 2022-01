Zum Fall Novak Djokovic: "Nur Verlierer auf allen Seiten"

Wirklich viel spricht nicht für die Teilnahme des Weltranglistenersten an dem ersten Grand Slam des Jahres. Trotzdem muss man sich vor Augen führen, dass die Sportler sich sehr oft auf Covid-19 testen müssen, in einer sogenannten Blase leben und keine Kontakte zum Außenleben haben, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zwischen den einzelnen Sportlern und Sportlerinnen sowie des Einzelnen sehr gering ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch hätte es durch eine Teilnahmeerlaubnis Novak Djokovics einige „Verlierer“ gegeben, denn nicht nur der Sportler verliert. Die Australian Open an sich werden nämlich von Kritik überlagert und im Vordergrund steht nicht mehr der Tennissport, sondern eher das Politische. Dies hätte durch eine frühzeitige Zulassung des Serben verhindert werden können.

Ebenfalls könnten die Menschen eventuell das Vertrauen in Gerichte verloren haben, da diese eine erste Entscheidung im Fall Djokovic nach einigen Tagen wieder umänderten, was wieder verdeutlicht, dass niemand wirklich weiß, wie man mit den neuen Situationen umgehen muss und die Menschen so noch verunsicherter werden. Da Novak Djokovic für sein Land Serbien eine heldenhafte Position darstellt und ein großer Vertreter des Landes ist, nimmt Serbien die Entscheidung und den Ausschluss von dem Wettkampf persönlich und möchte ihren Profi natürlich auch verteidigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wenn man Novak Djokovic also sein Visum gewährt hätte, hätten so auch mögliche in der Zukunft entstehenden politischen Spannungen zwischen Australien und Serbien verhindert werden können. Antonia Ehnes