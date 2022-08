Zum ersten Mal auf der Nature One

Die Nature One ist eines der größten europäischen Festivals für elektronische Tanzmusik beziehungsweise Techno. Ich selbst bin kein wirklicher Techno-Hörer, doch wollte ich mir die Chance nicht entgehen lassen, dieses Festival mitzuerleben. Das Festival selbst ging nur zwei Nächte lang, aber allein der Campingplatz bot Bühnen, Anlagen und Sehenswürdigkeiten, mit denen man sich wochenlang hätte beschäftigen können.

Die Anreise nach Kastellaun verlief recht reibungslos bis auf die letzten wenigen Kilometer. Schon auf der Autobahn sahen meine Freunde und ich die vielen Autos, die voll beladen mit Anlagen und Zelten waren und auf den Fenstern das Kürzel „N1“ kleben hatten. Auf den letzten Kilometern trafen wir dann den Rest unserer Gruppe, sodass wir geschlossen auf den Zeltplatz fahren konnten. Dort errichteten wir schnell ein Lager, bauten unsere Zelte auf und in der Mitte unsere zwei Pavillons, die uns vor der prallen Sonne schützen sollten. Trotz dieser machte uns die Hitze aber deutlich zu schaffen, sodass die meisten unserer Gruppe bereits nach wenigen Stunden einen Sonnenbrand hatten. Diesem wurde mit viel Flüssigkeit und regelmäßigerem Eincremen entgegengewirkt.

Der Campingplatz ist bereits ein Erlebnis

Kaum auf dem Campingplatz angekommen, gab es eigentlich keine ruhige Sekunde. Von allen Seiten hörte man Bässe wummern. Wir selbst hatten auch eine Anlage dabei, die im Gegensatz zu vielen anderen allerdings eher mickrig war. Meterhoch ragten Lautsprecher in den Himmel und teilweise wurden ganze Zirkuszelte aufgebaut. Verrückteste Traversenkonstruktionen rundeten das Gesamtbild ab. So war es kein Wunder, dass schon der erste Abend, an dem das Festivalgelände noch geschlossen hatte, ein Erlebnis für sich selbst war.

Beeindruckende Kulisse

Nach dem ersten Abend waren die Maßstäbe schon hoch gesetzt. Doch als ich das erste Mal das Festivalgelände betrat, musste ich erst mal realisieren, was mich hier erwartete. Auf einer alten Raketenbasis waren rund 20 Bühnen aufgebaut. Eine größer als die andere und jede auf ihre eigene Art und Weise besonders. Ich setzte mich teils mit Freunden einfach nur auf einen der Hügel und war überwältigt von dieser Kulisse. Die Bühnen, die Menschen, die Musik. Alles auf der Nature One war größer und einfach mehr als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Marco Mautry