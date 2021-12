Zitatecke: Walt Disney

„Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ Walt Disney

Walter Elias Disney, kurz Walt, wurde 1901 in Chicago geboren und wurde als Filmproduzent und Trickfilmzeichner zu einer der bekanntesten und meist geschätzten Persönlichkeiten in der Branche des Films im vergangenen Jahrhundert. Bereits in den 1920er-Jahren begann er kleinere Werbefilme zu drehen, bevor er Anfang der 1930er-Jahre mit seinem Bruder in Hollywood die „Walt Disney Company“ gründete. Mit der Erfindung von „Micky Maus“ und der Veröffentlichung von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, dem ersten abendfüllende Zeichentrickfilm mit Ton und in Farbe war, etablierte er sich innerhalb weniger Jahre in der Filmbranche. Walt Disneys Zitat hat über die Jahre nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Gerade in Zeiten einer weltweiten Pandemie verlieren viele Menschen Mut und Hoffnung, an ihre Träume zu glauben. Wenn die Welt stillsteht, kann es sehr schwer sein, an ihnen festzuhalten. Disneys Zitat erinnert daran, dass jeder selbst für seine Träume und Wünsche verantwortlich ist. Und dass jeder auf seine Träume hinarbeiten und den Mut haben sollte, etwas zu riskieren. Vielleicht sollten wir mal wieder einen Disney-Film schauen, der Hilfestellung im Träumen gibt. Gute Unterhaltung. Mia Eck (Bild: Dpa)