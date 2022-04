„Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary… That’s what gets you. “ (Jeremy Clarkson)

Dieses Zitat stammt vom Moderator, Autor und Journalist Jeremy Clarkson. Er wurde am 11. April 1960 in Doncaster, England, geboren. Der Brite wurde hauptsächlich durch die Autosendung „Top Gear“, die von 1989 bis 1999 lief, bekannt. Nach drei Jahren Pause kehrte er zurück und moderierte mit Richard Hammond, Jason Dawe und James May das Magazin. 2005 gewann die Sendung den internationalen Emmy für die beste Unterhaltungssendung. Der Vertrag von Jeremy Clarkson wurde 2015 aufgrund mehrerer Verwarnungen der BBC nicht verlängert. Richard Hammond und James May entschieden sich dazu, mit Clarkson eine eigene Sendung, „The Grand Tour”, zu machen, die am 18. September 2016 startete. Diese wird exklusiv auf Amazon Prime ausgestrahlt und beinhaltet vier Staffeln rund um das Thema Automobil. Er hatte in seinem Leben mehr als 18 Autos. Außer „The Grand Tour“ veröffentlichte er auf Amazon seine achtteilige Serie „Clarkson’s Farm”, bei der er ein Jahr lang bei der Bewirtschaftung seines Bauernhofs in Cotswolds begleitet wurde. Von 1993 bis 2014 war er mit seiner Frau Frances Catherine Cain verheiratet. Mit ihr hat er drei Kinder. Leon Wienand (Bild: Dpa)

