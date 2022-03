„Alles geschieht in der Welt der Poesie wegen, die Geschichte ist der allgemeinste Ausdruck dafür, das Schicksal führt das große Schauspiel auf.“

Achim von Arnim Am 26. Januar 1781 wurde der Schriftsteller Carl Joachim Friedrich Ludwig „Achim“ von Arnim in Berlin geboren. Da sein Vater Kammerherr des preußischen Königs war, wuchs er wohlhabend mit seinem Bruder Carl Otto auf. Er studierte von 1798 bis 1800 Rechts- und Naturwissenschaften und Mathematik. Nachdem er in Göttingen Johan Wolfgang von Goethe und Clemens Brentano begegnete, fing er an, Romane wie „Des Knaben Wunderhorn“ zu schreiben. Auf seinen Reisen durch Europa schrieb Achim von Arnim viele Novellen, Gedichte, Dramen und andere Arbeiten. Noch heute gilt er als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Romantik. Anton Leicht (Bild: nickolae - stock.adobe.com)

