„Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegenbleiben ist beides.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer (Mitte) bei einem Besuch in Lorsch. © Heimat- und Kulturverein

Konrad Adenauer wurde am 5. Januar 1876 als drittes von fünf Kindern eines katholischen Pfarrers geboren. Er absolvierte das Abitur und studierte anschließend Jura und Wirtschaftswissenschaften. In dieser Zeit und anschließend als Rechtsanwaltsfachangestellter besuchte er die Städte München, Bonn, Freiburg und Köln. 1905 trat Adenauer der Deutschen Zentrumspartei bei, aus der er dann von 1906 bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister Kölns 1917 erster Rat der Stadt wurde. Nach dem Krieg und während der Besatzung wurde Adenauer erster Rat der Stadt Köln im Direktmandat, Abgeordneter des Deutschen Bundestages und schließlich am 15. September mit einer Stimme Mehrheit zum ersten Bundeskanzler ernannt. Adenauer sorgte in seiner Amtszeit als Bundeskanzler vor allem für bessere Beziehungen zu anderen Ländern, insbesondere zu Frankreich. Am 15. Oktober 1963 trat Adenauer aus dem Kanzleramt zurück, um Platz für seinen Nachfolger Ludwig Erhard zu machen. 1967 verstarb Konrad Adenauer in Rhöndorf. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2