„Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich zu dem, was ich sein könnte.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Loa Tzu

Loa Tzu wurde 604 vor Christus in der chinesischen Provinz Henan geboren und war zur Zeit des 6. Jahrhunderts einer der einflussreichsten mythischen Persönlichkeiten Chinas und ist durch sein Buch, dem „Tao Te Ching“, der Gründer des Taoismus beziehungsweise Daoismus geworden. Sein Ziel war es, mit seiner Philosophie die Menschen dazu zu ermutigen, der „natürlichsten und ekstatischsten Lebensweise (die letztlich zur Unsterblichkeit führt)“ zu folgen und an diese zu glauben. So basiert der Taoismus auf dem Gedanken, dass es genau einen Weg gibt und dass auf diesem Weg das ganze große Universum liegt. Hier wird auch thematisiert, dass sich alle Probleme von selber lösen, wenn wir uns nur dem Rhythmus des Stroms und der Transformation anpassen. Kurz gesagt ist es also richtig, nichts zu sagen und keine eigenen Aktionen zu starten, weswegen sich die Bauern der chinesischen Klassen seit Jahren damit abfinden, mit dem Strom mitzugehen und so auf die Unsterblichkeit hoffen. Ob es Loa Tzu, der auch Laozi genannt wurde, aber wirklich gab, ist umstritten, trotzdem ist der Taoismus, dem Millionen von Menschen angehören, auf jeden Fall die Grundlage der chinesischen Philosophie. Gestorben ist er 517 vor Christus in seiner Geburtsprovinz. Antonia Ehnes (Bild: dpa)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2