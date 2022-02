„Glück ist ein Entschluss.“ (Rene Descartes)

Rene Descartes kam am 31. März 1596 in La Haye Touraine als drittes Kind einer kleinadeligen Familie zur Welt. Mit acht Jahren kam er als Internatsschüler auf das jesuitische College Henri-IV de Le Fleche, das er acht Jahre später mit einer mathematischen Ausbildung verließ. Danach studierte Descartes ab 1612 Jura in Poitiers und legte dort sein juristisches Examen ab. Statt jedoch eine juristische Karriere einzuschlagen, absolvierte er 1616 an der Pariser Akademie für junge Adelige einen Lehrgang in Fechten und gutem Benehmen. Um die Welt besser kennenzulernen, reiste Descartes nach seiner Akademiezeit als Offizier durch Europa. Bis er im Winter 1619 mit 23 Jahren sein Leben umkrempelte. Von nun an stürzte sich Descartes auf die Forschungen. Dabei veröffentlichte er auch Schriften zu Medizin und Physik. Von ihm stammt auch das berühmte Zitat: „Ich denke, also bin ich“, das die Grundlage seiner Metaphysik bildet, aber auch das Selbstbewusstsein als philosophisches Thema eingeführt hat. Descartes schrieb seine Werke zurückgezogen und heimlich, da er schon früh ahnte, sich mit seinen radikalen Ideen Feinde zu machen. Als seine ersten Schriften erschienen, war die Empörung groß und einige Universitäten verboten die Bücher. Am 23. Februar 1650 starb Rene Descartes an einer Lungenentzündung. Anna-Lena Geiß (Bild: dpa)

