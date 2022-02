„Die Jugend ist die Zeit, die Weisheit zu lernen. Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben.“ (Jean-Jacques Rousseau)

Jean-Jacques Rousseau, der am 28. Juni 1712 in Genf geboren wurde, zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Aufklärung. Er trat gegen den Absolutismus der Kirche und für den individuellen Menschen und Freiheit ein und war ein bekannter Philosoph, Schriftsteller und Musiker. Seine Mutter verstarb kurz nach seiner Geburt, und der Vater gab ihn im Alter von zehn Jahren in die Obhut seines Onkels. Nachdem er die Schule abgeschlossen hat, wurde er Sekretär und Gefährte von Madame Louise de Warens, eine zum Katholizismus konvertierte Calvinistin, die Jean dazu brachte, den katholischen Glauben anzunehmen. Die Entscheidung, Schriftsteller zu werden, fällte er in Paris. Sein Verständnis über die individuellen Rechte entwickelte sich im Übergang der Aufklärung und der frühen Romantik. Mit seinen Romanen, zum Beispiel „Die neue Heloise“ und „Bekenntnisse“, beeinflusste er die französische Literatur sowie Philosophen, Pädagogen und viele andere Menschen in ihrem Denken. Auch stellte der Philosoph die eigene Willensfreiheit sehr detailliert dar und übte hiermit großen Einfluss aus. Rousseau starb am 2. Juli 1778 in Ermenonville bei Paris. Antonia Ehnes (Bild: dpa)

