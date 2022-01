Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.“ Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 in Danzig geboren und starb am 21. September 1860 in Frankfurt. Er war ein deutscher Philosoph und Hochschullehrer und vertat als einer der ersten Denker des 19. Jahrhunderts die Überzeugung, dass der Welt ein irrationales Prinzip zugrunde liegt. Er dachte, dass die ganze Welt eine Vorstellung sei. Zudem machte er den Willen zur Grundlage der Realität und die Welt nur zur Vorstellung eines Menschen, der den Willen dazu aufbringt. Er entwarf eine Lehre, die die Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik und Ethik umfasst. Des Weiteren dachte Schopenhauer, dass Wille nur durch Streben erreicht werden kann und man somit das Leben nur leben kann, wenn man den Willen aufbringt. Wenn nicht, hat man ein unbefriedigtes Leben. Im Jahr 1841 erschien der Titel „Die beiden Grundprobleme der Ethik“. Mit diesem Werk wurden die beiden Preisschriften „Über die Freiheit des menschlichen Willens“, für die Schopenhauer 1839 von der Königlich-Norwegischen Sozietät der Wissenschaften ausgezeichnet wurde, und „Über das Fundament der Moral“ veröffentlicht. 1844 beendete er den zweiten Teil von „Die Welt als Wille und Vorstellung“. Durch diese Werke und das Lehren an Hochschulen ist sein Gedankengut bis heute bekannt. Svenja Thomas (Bild: dpa)