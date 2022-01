„Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit sich an eine zutiefst gestörte Gesellschaft anpassen zu können.“ Jiddu Krishnamurti

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jiddu Krishnamurtz, der am 11. Mai 1895 in der indischen Stadt Madanapalle geboren wurde, war ein Philosoph wie auch ein ehemaliger Theosoph und weigerte sich, sein Leben lang ein typischer spiritueller Lehrer zu sein. Seiner Meinung nach könnte es nämlich nur gelingen, gewaltlos miteinander zu leben, wenn man geistig vollständig frei sei. Im Alter von 14 Jahren wurde Jiddu als neuer Messias und Weltlehrer, der die Menschen in einer neuen Religion einen sollte, angekündigt. Die Theosophische Gesellschaft investiert ihn in Geld und Hoffnung und diese boten ihm ein neues Leben, ihm wurden sogar zwölf Apostel zu Verfügung gestellt. Doch anstelle dies alles zu genießen und deren Meinungen zu vertreten, lehnte er sie ab, da er ein spirituelles System nicht vertreten wollte. Dennoch hielt er weiter Reden, gründete Schulen, schrieb Bücher und drückt sich entsetz über Krieg und Gewalt aus. Doch er gab jedem einzelnen Menschen die Schuld an den verschiedenen Problemen der Gesellschaft, denn er dachte, dass sich die Gesellschaft sowie die Wirtschaft und das Gewaltsystem erst ändern, wenn sich jeder Einzelne ändert. Hauptpunkte seiner Thesen waren, dass Ich, die Freiheit, Denken, Ideen und Ideale und die Zeit. Am 17. Februar 1986 starb er und hinterließ uns seine komplexen Gedanken. Antonia Ehnes