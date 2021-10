„Ohne ein bisschen Unordnung ist das Leben langweilig.“ John Knittel

Der Schriftsteller John Knittel wurde am 24. März 1891 in Dharwar, Indien, geboren. Sein Vater Wilhelm Knittel, ein Missionars, stand im Dienst der Basler Mission. Seine Mutter Anna Schultzes stammte aus Südtirol, ihr Vater war Inhaber der Schultze’schen Universitäts-Buchdruckerei in Basel. 1895 zog die Familie zurück in die Schweiz. In Basel besuchte er zuerst ein Knabenhaus der Mission und anschließend ein Gymnasium, wo er mit dem erfolgreichen Diplomaten Carl Jacob Burckhardt in einer Klasse war. Nach etwa zwei Monaten wurde er jedoch des Gymnasiums verwiesen, erhielt kurzzeitig Privatstunden, kam dann in ein Pfarrhaus in der Westschweiz, wo er Französisch lernte, und erhielt schließlich eine Anstellung in der Baumwollfabrik seines Patenonkels. 1910 zog es ihn nach London, wo er als Bankangestellter bei der Crédit Lyonnais arbeitete. Ab 1915 arbeitete er bei der englischen Niederlassung einer amerikanischen Filmgesellschaft. Nebenher organisierte er gesellschaftliche Anlässe. In London lernte er Frances White Mac Bridger kennen, die er 1915 heimlich und gegen den Willen ihrer Eltern ehelichte. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. 1921 reiste Knittel mit seiner Familie in die Schweiz und ließ sich am Genfersee nieder. Von 1932 bis 1938 lebte er mit seiner Familie in der Nähe von Kairo, war aber auch sehr viel in der Schweiz, wo seine Bühnenstücke „Protektorat“ und „Hochfinanz“ sehr erfolgreich waren. 1970 starb er. Julian Geiß