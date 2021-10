„Die höchste Form der Hoffnung ist die überwundene Verzweiflung.“ Albert Camus

Albert Camus wurde am 7. November 1913 in Modovi, in der Nähe des heutigen Algerien, als zweiter Sohn einer Familie mit südfranzösischen und spanischen Wurzeln geboren. Bekannt ist Albert Camus als französischer Schriftsteller, Philosoph und Religionskritiker. Sein Vater fällt im Ersten Weltkrieg, so dass seine Mutter beginnt, als Putzfrau zu arbeiten, um die Familie zu ernähren. Nach dem Abitur beginnt er ein Studium der Philosophie. 1934 heiratete er Simone Hié, diese Ehe hielt knapp sechs Jahre. Kurz vor der Scheidung gründete Camus mit einigen Linken das „Theater der Arbeit“, wofür er auch sein erstes Stück „Révolte dans les Asturies“ verfasste, das jedoch kurze Zeit später verboten wurde. Er beginnt, als Schriftsteller zu arbeiten, nimmt eine Stelle als Lehrer an, heiratet seine Kollegin Francine Faure und arbeitet als Reporter und Journalist. Der Höhepunkt seiner Karriere ist das Jahr 1957, als er den Nobelpreis für Literatur aufgrund seiner literarischen Schöpfungen, welche die Probleme des menschlichen Gewinnens zu seiner Zeit beschreibt, überreicht bekommt. Am 4. Januar 1960 stirbt er bei einem Autounfall. Antonia Ehnes (Bild: dpa)