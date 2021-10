„Ein bisschen Übertraining hat noch niemandem geschadet.“ Thomas Hellriegel

Mit diesem Zitat soll deutlich werden, was mit den unterschiedlichen Mentalitäten gemeint ist. Heute würden es viele wohl eher umgekehrt sagen: „Ein Tag Pause hat noch niemandem geschadet.“ Thomas Hellriegel ist ein ehemaliger Triathlet. Der sechsfache Ironman-Sieger, erste deutsche Gewinner der Ironman World Championship auf Hawaii 1997 und Deutscher Meister im Triathlon und Militärweltmeister ist am 14. Januar 1971 in Büchenau geboren. Als Kind und Jugendlicher hat er sich sehr für Handball interessiert, weshalb er es bis zum badischen Jugendauswahlspieler brachte. Anschließend war er Mitglied eines Schwimmvereins. Er machte eine Ausbildung zum Physiklaboranten, wobei er währenddessen erstmals beim Ironman Europe in Roth teilnahm. Die Deutschen Meisterschaften auf der Olympischen Distanz beim Köln-Triathlon wie auch die ersten Militärweltmeisterschaften gewann Hellriegel 1992. Am 18. Oktober 1997 absolvierte er den Ironman auf Hawaii mit einer Zeit von 8:33:01 Stunden. Als Preis erhielt Thomas Hellriegel 35 000 US Dollar für den ersten Triumph eines deutschen Triathleten bei den Ironman World Championships. Leon Wienand (Bild: dpa)