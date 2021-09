„Die Entfernung ist unwichtig. Nur der erste Schritt ist wichtig.“ Marie de Vichy Chamrond

Marie de Vichy Chamrond wurde am 25. September 1697 auf Schloss Chamrond in der Nähe von Paris geboren. Sie stammte aus einer französischen Adelsfamilie. Champrond, wie sie oft genannt wurde, erhielt ihre schulische Erziehung in einem Kloster, dabei fielen schon ihr Witz und ihre Dreistigkeit auf, so dass die ratlosen Nonnen den damaligen Bischof einbestellten. Im Jahre 1718 heiratete sie den Offizier Marquis du Deffand, den sie sehr schnell verließ, um an den Hof des Herzogs von Orléans zu gehen. Kurz nach ihrer Scheidung eröffnete Marie de Vichy Chamrond einen Salon in Paris, der von gesellschaftlichen und geistigen Größen gleichermaßen gern besucht wurde. Im Jahre 1753 erblindete sie und nahm ihre Nichte Julie Lespinasse als Gesellschafterin zu sich. Beide überwarfen sich aber zehn Jahre später und Lespinasse eröffnete, unterstützt von Madame Geoffrin, einen eigenen Salon. Den Großteil der Klientel der Marquise nahm sie dabei gleich mit, und damit verlor der Salon von Madame du Deffand seine Anziehungskraft fast völlig. Sie verbitterte, verliebte sich aber fast 70-jährig in den Schriftsteller Horace Walpole, mit dem sie ab 1766 in reger Korrespondenz stand und der ihr auch aus ihrer finanziellen Notsituation half. Zu ihren erfolgreichsten Literaturen zählen einmal „Lionel Duisit“ und „Lytton Strachey“. Marie de Vichy Chamrod starb am 23. September 1780 im Alter von 82 Jahren. Julian Geiß