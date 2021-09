„I know all those words, but that sentence makes no sense to me.“ Matt Groening („Ich kenne all diese Worte, aber der Satz macht keinen Sinn für mich.“)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Zitat stammt von dem Erschaffer der US-amerikanischen Zeichentrickserie „Die Simpsons“, Matt Groening. Die Serie, die vielfach ausgezeichnet wurde, ist die am längsten laufende US-Zeichentrick- und Primetimeserie. Seit dem 17. September 1989 wird sie produziert und auf dem US-amerikanischen Sender Fox ausgestrahlt, am 13. September 1991 erfolgte die deutsche Erstausstrahlung im ZDF. 1994 übernahm der Fernsehsender ProSieben Anfang der vierten Staffel die Ausstrahlung und führt sie bis heute noch fort. Insgesamt gibt es 32 Staffeln und 706 Episoden. Die fünf Hauptfiguren sind die Familienmitglieder Marge, Lisa, Bart, Maggie und Homer Simpson. Doch alles fing bei einem Anruf von Jales L. Brooks bei Matt Groening an, der durch die Comicserie „Life in Hell“ auf ihn aufmerksam wurde. Groening sollte etwas Neues und Außergewöhnliches für eine amerikanische Comedysendung zeichnen. So entwickelte er in 15 Minuten die Figuren zur Serie. Doch der am 15. Februar 1954 in Portland geborene Groening entschied sich aufgrund rechtlicher Probleme jedoch nicht wie geplant, aus der Serie „Life in Hell“, eine Fernsehserie zu machen, sondern die Serie „Die Simpsons“ ins Leben zu rufen. Leon Wienand (Bild: dpa