„Das Leben gleicht einer Achterbahn, wenn es bergab geht, fangen wir an zu schreien, wenn es hinauf geht, bewundern wir die Aussicht.“ Anke Maggauer-Kirsche

Dieses Zitat der am 11. April 1948 in Höhr-Grenzhausen geborenen deutschen Lyrikerin und Aphoristikerin soll zeigen, dass man sich nicht von den Höhen und Tiefen des Lebens beeinflussen lassen soll, denn am Höhepunkt der Achterbahn beziehungsweise des Lebens sieht man, was man geschafft hat. Jedes Jahr am 16. August erinnert der „National Roller Coaster Day“ (zu Deutsch: „Nationaler Achterbahntag“) an die erste im Jahr 1878 entwickelte Achterbahn aus Holz von Richard Knudsen und J.G. Taylor. Doch wer diesen Tag ins Leben gerufen hat, ist relativ unklar. Einerseits heißt es, dass eine Anregung durch eine in den frühen 1980er-Jahren veröffentlichte Zeitung verantwortlich ist, andererseits ist es nicht unmöglich, dass die „American Coaster Enthusiasts“ (ACE) etwas damit zu tun hat. Diese im Juni 1978 von drei Achterbahnfans gegründete Organisation beschäftigt sich unter anderem mit der Freude, das Wissen und die Erhaltung von Achterbahnen. Leon Wienand (Bild: LVL - stock.adobe.com)