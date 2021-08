„Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg: es jedem recht machen zu wollen.“ Platon

Platon wurde im Jahr 427 vor Christus (v. Chr.) als Sohn des Ariston und der Periktione geboren. Mit 20 Jahren wurde Platon Schüler des bekannten Philosophen Sokrates, der ihn entscheidend prägte. Platon und Sokrates verband nicht nur das gemeinsame philosophische Studium, sondern auch eine tiefe Freundschaft, die sich in den letzten Jahren vor der Hinrichtung Sokrates noch verstärkte. Nach dem Tode seines Lehrers im Jahr 399 v. Chr. reiste Platon nach Unteritalien, Kyrene, Sizilien und Ägypten. Angeblich soll Platon 390 v. Chr. bei dem Tyrannen Dionysos I. durch seinen Freimut in Ungnade gefallen und zur Strafe als Sklave verkauft worden sein. Jedoch kaufte ihn sein eigener Schüler Annikeris frei, und Platon konnte um 386 v. Chr. seine eigene philosophische Schule, die „Akademie“, in Athen gründen. Ab 361 v. Chr. war die wichtigste und einzige Tätigkeit Platons bis zu seinem Tod das Lehren seiner Philosophie. Kern seiner Philosophie ist die Ideenlehre. Platon starb im Alter von 80 Jahren im Jahr 347 v. Chr. in Athen. Beate Sturm (Bild: dpa)