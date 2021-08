„Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, einer zu sein.“ Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson wurde am 25. Mai 1803 in Boston, Massachusetts, geboren und war ein US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller. In seinen vielen Vorträgen, Schriften und Gedichten betonte Emerson in vielfältiger Form seine Forderung nach einer Erneuerung und geistigen Selbstbestimmung der amerikanischen Literatur. Sein erstes Buch „Nature“ veröffentlichte Emerson im Jahr 1836 im Alter von 33 Jahren. In dieser Sammlung von Essays vertrat er sein Bekenntnis, dass Menschen in einfacher Art und Weise im Einklang mit der Natur leben sollten. Seine Vorlesungen „The American Scholar“ (1837) und „Address at Divinity College“ (1838) führten zu einer Suspendierung an der Havard-Universität. Ab dem Jahr 1850 begannen seine Werke erfolgreicher zu werden, darunter „Conduct of Life“ (1860). Im Jahr 1864 wurde Emerson in die American Academy of Arts and Sciences gewählt und die Wahl in den Aufsichtsrat der Havard University, die ihn in jungen Jahren suspendiert hatt, zeigte später ebenfalls seine akademische Anerkennung. Nach einem Hausbrand im Jahr 1872 begann sich Emerson aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Am 27. April 1882 starb er im Alter von 78 Jahren in Concord, Massachusetts. Anna-Lena Geiß