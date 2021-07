„Du kannst dich nicht selber finden, indem du in die Vergangenheit gehst. Du findest dich selber, indem du in die Gegenwart kommst“ Eckhart Tolle

Eckhart Tolle wurde am 16. Februar 1948 in Lünen als Ulrich Leonard Tolle geboren. Als Teenager zog er zu seinem Vater nach Spanien und als 19-Jähriger dann nach England, wo er an der Universität London sein Studium absolvierte. Danach war er einige Jahre an der Cambridge-Universität in der Forschung und Supervision tätig, bis er mit 29 Jahren in eine Sinnkrise geriet. Doch diese Krise fand ein schnelles Ende, durch – nach eigenen Aussagen – einem erleuchtenden Erwachen mit einem veränderten Bewusstsein. Auf darauf folgenden internationalen Reisen und durch Auseinandersetzung mit seinen Erlebnissen habe er eine spirituelle Transformation seines Bewusstseins durchgemacht, die ihm die Erleuchtung gebracht habe. Über diese Erlebnisse und neuen Kenntnisse schrieb er Ratgeber und andere Schriften, wodurch er schnell für viele seiner Leser zum Lehrer spiritueller Botschaften wurde. 1995 zog er nach Kanada und ließ sich in Vancouver nieder. Zwei Jahre später gelang Tolle mit seinem ersten Buchtitel „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“ ein internationaler Bestseller. Ein Jahr darauf traf er seine Frau Kim Eng, die eines seiner Seminare besuchte und jahrelanges spirituelles Training absolvierte. Er zählt zu den meistgelesenen spirituellen Autoren der Gegenwart. Beate Sturm